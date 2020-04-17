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В Європі створюють гарантійний фонд COVID-19

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 11:31
В Європі створюють гарантійний фонд COVID-19
Иллюстративное фото (csamir.com)

Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС

Через економічні наслідки спричинені пандемією коронавірусу рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 млрд євро. Про це повідомила прес-служба відомства.

Як повідомляється, створений фонд дозволять групі ЄІБ відіграти потужну роль у пакеті заходів, погодженого Єврогрупою та додатково збільшити підтримку європейських компаній, у всіх 27 країнах ЄС на близько 200 мільярдів євро, з особливою увагою на підтримку середнього і малого бізнесу.

Група ЄІБ проводитиме консультації з урядами країн-членів щодо використання коштів фонду, зокрема центробанками, щоб визначити нагальні потреби. Крім того, вони залучать спільні з Єврокомісією фінансові інструменти, для фінансування наукових проєктів для стримання епідемії, розробки ліків та вакцини.

Нагадаємо, задля запобігання економічної кризи спричиненою пандемією коронавірусу, уряд Франції збільшить фінансування у підтримку економіки до 110 млрд євро.

Крім того, програма захисту доходів для представників малого бізнесу в США на час пандемії коронавірусу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 млрд доларів.

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