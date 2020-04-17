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В Европе создают гарантийный фонд COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:31
В Европе создают гарантийный фонд COVID-19
Иллюстративное фото (csamir.com)

Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС

Из-за экономических последствий вызванные пандемией коронавируса совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, созданный фонд позволят группе ЕИБ сыграть мощную роль в пакете мер, согласованных Еврогруппой и дополнительно увеличить поддержку европейских компаний во всех 27 странах ЕС на 200 млрд евро, с особым вниманием на поддержку среднего и малого бизнеса.

Группа ЕИБ будет проводить консультации с правительствами стран-членов в отношении использования средств фонда, в частности центробанками, чтобы определить насущные потребности. Кроме того, они привлекут совместные с Еврокомиссией финансовые инструменты, для финансирования научных проектов для сдерживания эпидемии, разработки лекарств и вакцины.

Напомним, для предотвращения экономического кризиса вызванной пандемией коронавируса правительство Франции увеличит финансирование в поддержку экономики до 110 млрд евро.

Кроме того, программа защиты доходов для представителей малого бизнеса в США на время пандемии коронавируса исчерпала свой бюджет в размере 349 млрд долларов.

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