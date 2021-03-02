RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Європі є ознаки зростання захворюваності коронавірусом, - ВООЗ

Автор: Роман Тверденко

В Європі спостерігається тенденція до нового зростання захворюваності коронавірусом. Хоча в попередні тижні навпаки хвороба йшла на спад.

Про це заявив глава європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

Він зазначив, що відновлення зростання спостерігається в Центральній і Східній Європі, а також на Балканах.

Клюге підкреслив, що за підсумками минулих діб чотири з десяти країн, де фіксували найбільший приріст нових випадків, розташовані в Європі.

Раніше повідомлялося, що 1 березня у Великобританії повідомили про 104 нових летальних випадків за коронавірусу. Це найнижчий добовий приріст з 26 жовтня.

Також у Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвропаКоронавірус
Читайте також
Україна перевіряє на нові штами коронавірусу зразки з Прикарпаття
У Швеції у новонародженого виявили нову мутацію коронавірусу
COVAX до кінця травня розподілить 237 млн доз вакцин AstraZeneca по всьому світу
Прогноз погоди