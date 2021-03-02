В Европе есть признаки роста заболеваемости коронавирусом, - ВОЗ

В Европе наблюдается тенденция к новому росту заболеваемости коронавирусом. Хотя в предыдущие недели наоборот болезнь шла на спад.

Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге .

Он отметил, что возобновление роста наблюдается в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах.

Клюге подчеркнул, что по итогам прошлых суток четыре из десяти стран, где фиксировали самый большой прирост новых случаев, расположены в Европе.