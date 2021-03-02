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В Британії фіксують найнижчий показник смертності від COVID з жовтня

Новость на русском → Британія, Вівторок 02 березня 2021 07:27
В Британії фіксують найнижчий показник смертності від COVID з жовтня Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

1 березня в Великобританії повідомили про 104 нові летальні випадки через коронавірус. Це найнижчий добовий приріст від 26 жовтня.

Про це повідомляє The Guardian.

Найнижчий показник перед цим був 26 жовтня, коли від ускладнень коронавірусу померли 102 британці.

Загальний показник смертності від Covid-19 в країні сягнув 122 953.

Водночас за добу позитивний результат тесту отримали 5 455 громадян Британії, що є найнижчим показником від 2 жовтня.

Раніше повідомлялось, що у Великобританії фіксували найнижчий приріст захворюваності на коронавірус з вересня минулого року.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії знизило рівень загрози у зв'язку з пандемією COVID-19. Загроза переповненість установ Національної служби охорони здоров'я (NHS) здоров'я відступила.

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