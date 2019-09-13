В Європі стурбовані діями Ірану щодо ядерної угоди

Франція, Німеччина, Британія та верховний представник Євросоюзу стурбовані заявами та діями Ірану щодо зобов'язань покладених на нього в рамках ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву країн, розміщену на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

У заяві йдеться, що Європа стурбована діями Тегерану, які не відповідають покладеним на нього зобов'язанням в рамках ядерної угоди.

"Франція, Німеччина, Велика Британія та верховний представник Європейського союзу висловлюють глибоку стурбованість повідомленнями та діями Ірану, несумісними з його зобов'язаннями згідно з Віденською ядерною угодою", - заявили представники країн.

Крім того, в Європі переконані, що відновлення діалогу з Іраном та деескалація наростаючого конфлікту можлива лише за дипломатичних зусиль. Підписанти також закликали Тегеран до співпраці з Міжнародним агентством з ядерної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран готовий повністю вийти з ядерної угоди. За словами Заріфа, повна відмова від виконання умов ядерної угоди може відбутися в разі, якщо інші країни-учасники договору не захищатимуть інтереси Ірану.

Також РБК-Україна писало, що Німеччина, Франція і Великобританія зробили спільну заяву про те, що підтримують ядерну угоду, але її збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.