Чорногорія оголосила в розшук екс-агента ЦРУ за звинуваченням у спробі держперевороту

Звинувачення вважає, що Джозеф Ассад був учасником злочинної групи громадян Росії, Сербії та Чорногорії, які намагалися вчинити державний переворот

Влада Чорногорії видали міжнародний ордер на арешт колишнього агента ЦРУ Джозефа Ассада. Про це повідомляє Associater Press.

Він підозрюється в участі при спробі здійснення державного перевороту в Чорногорії під час виборів 16 жовтня 2016.

Джозеф Ассад колишній громадянин США, який народився і виріс в Єгипті. В даний час його місцезнаходження невідоме, за деякими даними він очолює агентство безпеки в Абу-Дабі.

В кінці липня 2018 в Чорногорії розпочався суд над фігурантами справи за спробу госпереворта в країні. Звинувачення вважає, що злочинна група, в якій були націоналісти з РФ планувала зробити госпереворт, а також вбивство прем'єра Міло Джукановіча.

Обвинувачення вважає, що дії злочинної групи координувалися Москвою за допомогою сербського націоналіста Олександра Синджелича.

Нагадаємо, Туреччини заарештувала 86 осіб, підозрюваних у військовому перевороті в 2016. У Туреччині заарештували в цілому 86 чоловік з 151 підозрюваного у військовому перевороті, що стався в 2016 році.