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В Европарламенте снова призывают забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС

Четверг 02 мая 2024 18:11
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В Европарламенте снова призывают забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС Фото: в Европарламенте хотят лишить Грузию статуса кандидата (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейской комиссии необходимо приостановить статус кандидата на вступление в Евросоюз, который предоставили Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовского евродепутата Пятраса Ауштрявичюса в Twitter.

По его словам, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не смогла сделать так, чтобы ее страна соответствовала статусу кандидата на вступление в Евросоюз.

"Принятый закон об иностранном вмешательстве является шагом назад от демократических принципов. Я призываю Еврокомиссию приостановить статус кандидата и сократить экономическую помощь", - написал евродепутат.

Отметим, вчера, 1 мая, лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС призывала евродепутат Виола фон Крамон.

Что предшествовало

Напомним, недавно правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала рассмотрение в парламенте так называемого законопроекта "об иностранных агентах". Инициатива противоречит демократическим принципам, поскольку она предусматривает, что власти получат рычаги влияния на компании, которые финансируются из-за границы.

Аналогичный закон уже приняли в России, которая является авторитарным государством.

Вчера, 1 мая, грузинский парламент принял законопроект "об иноагентах" во втором чтении. В Тбилиси проходили массовые протесты, в ходе которых силовики пытались разогнать участников акции.

Более детально о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

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