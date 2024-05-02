У Європарламенті знову закликають забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС

Європейській комісії необхідно призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу, який надали Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса у Twitter .

Зазначимо, учора, 1 травня, позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄС закликала євродепутат Віола фон Крамон.

"Прийнятий закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Єврокомісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу", - написав євродепутат.

За його словами, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла зробити так, щоб її країна відповідала статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно правляча партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала розгляд у парламенті так званого законопроекту "про іноземних агентів". Ініціатива суперечить демократичним принципам, оскільки передбачає, що влада отримає важелі впливу на компанії, які фінансуються з-за кордону.

Аналогічний закон вже ухвалили в Росії, яка є авторитарною державою.

Учора, 1 травня, грузинський парламент ухвалив законопроект "про іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі відбувалися масові протести, під час яких силовики намагалися розігнати учасників акції.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

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