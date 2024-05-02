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У Європарламенті знову закликають забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС

Четвер 02 травня 2024 18:11
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У Європарламенті знову закликають забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС Фото: у Європарламенті хочуть позбавити Грузію статусу кандидата (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейській комісії необхідно призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу, який надали Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса у Twitter.

За його словами, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла зробити так, щоб її країна відповідала статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Прийнятий закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Єврокомісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу", - написав євродепутат.

Зазначимо, учора, 1 травня, позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄС закликала євродепутат Віола фон Крамон.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно правляча партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала розгляд у парламенті так званого законопроекту "про іноземних агентів". Ініціатива суперечить демократичним принципам, оскільки передбачає, що влада отримає важелі впливу на компанії, які фінансуються з-за кордону.

Аналогічний закон вже ухвалили в Росії, яка є авторитарною державою.

Учора, 1 травня, грузинський парламент ухвалив законопроект "про іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі відбувалися масові протести, під час яких силовики намагалися розігнати учасників акції.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

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