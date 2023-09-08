В Европарламенте призвали Зеленского ветировать закон об е-декларировании

В публикации напоминается, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, который восстанавливает обязанность подавать электронные декларации об имуществе для чиновников и народных депутатов. В посте говорится, что поправка, согласно которой эти декларации будут закрыты для общественности еще на год, также была успешно проголосована.

"Мы призываем президента Владимира Зеленского вернуть законопроект №9534 в парламент с требованием открыть реестр и наложить вето на проект закона №9587-д в полном объеме", - пишет Галер.

В посте было представлено полное заявление депутатов ЕП относительно ветирования закона об электронном декларировании.

Депутаты Европарламента просят Зеленского ветировать закон об е-декларировании (фото: скрин twitter.com/gahler_michael)

Закон об электронном декларации и петиция о ветировании

Напомним, что в 2022 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что во время военного положения должностным лицам не обязательно подавать декларации. Однако страны G7 неоднократно обращались к властям Украины с призывом возобновить декларирование доходов депутатов и чиновников.

Президент Владимир Зеленский также потребовал от депутатов принятия закона, который является одним из критериев для вступления Украины в ЕС.

5 сентября Верховная Рада поддержала возобновление электронного декларирования, но провалила главную поправку – об открытии декларации. Поэтому реестр будет закрыт, а информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год, если Зеленский подпишет закон в таком виде.

После этого глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объяснил, почему декларации не сделали публичными сразу.

Отметим, что на следующий вечер после принятия закона, 6 сентября, к президенту обратились с просьбой наложить вето на законопроект №9534, и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций. Соответствующая электронная петиция набрала подписи.