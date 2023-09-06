Зеленского попросили ветировать закон о е-декларировании. Петиция набрала подписи

К президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой наложить вето на законопроект №9534. Требуют вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию, опубликованную на сайте президента.

Как отмечается в обращении, закон не выполнил требование общества - открыть данные о "военном" состоянии чиновников.

"А значит, лишили граждан и журналистов инструмента контроля над действиями чиновников и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Евросоюза, послов G7 и депутатов Европарламента", - написал автор петиции Александр Ябченко.

Активист призвал президента ветировать и вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 и обеспечить публичный доступ в реестр деклараций без ожидания годового срока.

Стоит отметить, что петиция менее чем за три часа с момента опубликования набрала почти 30 тысяч голосов. Теперь Зеленский обязан рассмотреть и отреагировать на петицию.

Фото: скриншот (petition.president.gov.ua)

Закон об е-декларации

В 2022 году НАПК заявило, что во время военного положения должностным лицам не обязательно подавать декларации. Однако страны G7 неоднократно обращались к властям Украины с призывом возобновить декларирование доходов депутатов и чиновников.

Зеленский также потребовал от депутатов принятия закона, который является одним из критериев для вступления Украины в ЕС.

Вчера Верховная Рада поддержала возобновление электронного декларирования, но провалила главную поправку – об открытии декларации. Поэтому реестр будет закрыт, а информация о состоянии чиновников будет непубличной еще год, если Зеленский подпишет закон в таком виде.

После этого глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия объяснил, почему декларации не сделали публичными сразу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.