В Європарламенті збирають підписи за відставку Борреля після його візиту до Москви

Депутат Європарламенту від Естонії Рихо Террас сьогодні передасть президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн лист з пропозицією відправити у відставку високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Террас вважає його візит у Москву провалом європейської дипломатії.

Як повідомляється, Терас у вихідні почав збір підписів депутатів Європарламенту на підтримку свого листа про відставку Борреля, однак він не захотів припускати, скільки підписів вдасться отримати.

"Це велика політична гра, і я тільки новачок в ній. Я сподіваюся, що до листа приєднаються ті, у кого є совість і хто розуміє, що візит Жозепа Борреля в Москву був дуже великою помилкою і повним провалом європейської дипломатії", - сказав Террас.