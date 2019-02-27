У Європарламенті закликали надати автономію кримським татарам

Хармс переконана, що для цього не треба чекати деокупацію Криму

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что крымским татарам необходимо предоставить автономию уже сейчас, не дожидаясь деоккупацию Крыма. Об этом она сказала на Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она заявила, что реализация такого положения могла бы стать "мощным оружием" в борьбе с президентом России Владимиром Путиным за судьбу крымскотатарского народа.

"Нам гораздо больше нужно делать для крымских татар. Я поддерживаю необходимость предоставить автономию крымским татарам уже сейчас, несмотря на то, что их родина оккупирована", - сказала Хармс.

Кроме того, евродепутат подчеркнула, что политика России направлена не только против Украины, но и всей Европы.

"Милитаризация Крыма и Черноморского региона показала, что стратегия Путина направлена не только против Украины, но и против ЕС, НАТО и Запада в целом. А после эскалации в Азовском море я бы рекомендовала НАТО усилить свое присутствие в регионе", - добавила она.

РБК-Украина писало, что в Министерстве юстиции Украины считают, что положения о Крыме в Конституцию Украины требуют изменений.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию по Крыму.