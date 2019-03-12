У Європарламенті підтримали припинення проекту "Північного потоку-2"

У ЄП заявили про необхідність згорнути здійснення проекту

В Европейском парламенте заявили о необходимости свернуть осуществление проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в докладе Европарламента, опубликованном на сайте организации.

В тексте доклада говорится, что "газопровод "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам - и поэтому должен быть остановлен".

В Европарламенте при этом еще раз отметили, что "политика РФ выражается в использовании ее энергетических ресурсов в качестве политического инструмента для оказания, поддержания и усиления своего политического влияния и давления на зону, которую РФ считает своей сферой влияния. А также для воздействия на конечных потребителей".

В докладе также отмечается, что "никакие новые проекты не должны осуществляться без предварительной юридической оценки их правового соответствия законодательству ЕС и согласованным политическим приоритетам".

Кроме того, в документе говорится, что "ЕС нужно продемонстрировать устойчивую внутреннюю солидарность, когда дело касается ее энергетической безопасности. Сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива подрывает выработку сбалансированного, последовательного и основанного на европейских ценностях подхода в отношении России".

Напомним, власти США готовятся ввести санкции в отношении компаний, занимающихся "Северным потоком-2".

Ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" заявил, что газопровод "Северный поток-2" построен на одну треть. Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км.