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Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины

Фото: Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европарламент заблокировал решение о финансировании Европейского Совета. Причиной стало требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта в Twitter (Х).

Во время выступления в Европейском парламенте депутат из фракции Renew предложил убрать из повестки дня решение о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot.

Верхофстадт добавил, что страны ЕС имеют около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках. Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев, 62 были "против".

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", - написал Верхофстадт в соцсетях.

 

 

 

Patriot для Украины

Напомним, Украина получила от партнеров американский ЗРК Patriot. В частности, благодаря этой системе удается сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал" и другие баллистические ракеты, которые россияне запускают по нашей стране.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь для защиты от российских ракет.

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