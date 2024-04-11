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Європарламент заблокував рішення щодо бюджету Ради ЄС через Patriot для України

Фото: Європарламент заблокував рішення щодо бюджету Ради ЄС через Patriot для України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європарламент заблокував рішення щодо фінансування Європейської Ради. Причиною стала вимога надати Україні додаткові системи ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на євродепутата, колишнього прем'єр-міністра Бельгії Гі Верхофстадта у Twitter (Х).

Під час виступу у Європейському парламенті депутат з фракції Renew запропонував прибрати з порядку денного рішення про ухвалення бюджету Ради ЄС, поки європейські країни не зможуть знайти для України додаткові ЗРК Patriot.

Верхофстадт додав, що країни ЄС мають близько сотні систем Patriot, а Україна потребує семи таких установок. Заклик європейського депутата підтримали 515 парламентарів, 62 були "проти".

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot", - написав Верхофстадт у соцмережах.

 

 

Patriot для України

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів американський ЗРК Patriot. Зокрема, завдяки цій системі вдається збивати аеробалістичні ракети "Кинджал" та інші балістичні ракети, які росіяни запускають по нашій країні.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, аби повність закрити Україну, потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі, але спочатку хоче отримати сім для захисту від російських ракет.

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