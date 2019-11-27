Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії

Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Еврокопарламента Twitter.

За відповідне рішення у Страсбурзі проголосували 461 член Європарламенту, 157 членів проголосували проти. Почне роботу нова Єврокомісія 1 грудня.

Фон дер Ляйєн стане першою жінкою на посаді голови Єврокомісії. Також до складу комісії увійшло рекордна кількість жінок - 12 з 27 членів. За словами фон дер Ляйєн, серед пріоритетів нової комісії є зелена енергетика, діджіталізація, культура та освіта.

В список нового складу входять 27 єврокомісарів, серед них представник Угорщини Олівер Варгейи на посаді єврокомісара з питань політики сусідства та іспанець Хосеп Боррель, якого призначили високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що 25 листопада Європейська рада схвалила новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляйєн.

Уряд Великобританії відмовилося подавати кандидатуру свого єврокомісара до виборів 12 грудня. При цьому вона досі залишається членом Європейського союзу.