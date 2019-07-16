Європарламент затвердив нового главу Єврокомісії

Європарламент сьогодні, 16 липня, затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на посаду голови Єврокомісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти". На пост глави вона була номінована на початку липня Європейською радою. Тоді її кандидатуру підтримали 27 лідерів країн Європейського союзу, однак канцлер Німеччини Ангела Меркель тоді утрималася.



Фон дер Ляйєн стане першою жінкою на посту голови Європейської комісії. Вона вступить на посаду в листопаді, коли закінчаться повноваження чинного глави Єврокомісії, люксембуржців Жан-Клода Юнкера.



Фон дер Ляйєн, після обрання, обіцяла боротися за права жінок. Вона повідомила, що пости в її комісії, куди увійдуть 28 осіб, будуть розподілені порівну між чоловіками і жінками. Якщо влада країн ЄС, які номінують єврокомісарів, не представлять список з урахуванням принципу гендерного паритету, вони будуть зобов'язані переглянути свій вибір, заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар Європейської комісії Мартін Зельмайер заявив, що подасть у відставку "наприкінці наступного тижня". Таке рішення було прийнято для того, щоб заспокоїти побоювання з приводу головування Німеччини в керівництві Євросоюзу.

Нагадаємо, міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір піти у відставку. Вона хоче зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.

Крім того, 2 липня на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові посади у політичних та економічних структурах ЄС. На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.