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Европарламент и Рада проведут первое межкомитетское заседание: что обсудят

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Брюссель, Вторник 11 апреля 2023 19:51
Европарламент и Рада проведут первое межкомитетское заседание: что обсудят Фото: Европарламент и Рада проведут первое межкомитетское заседание (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 12 апреля, состоится первое межкомитетское заседание Европарламента и Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского парламента.

По данным Европарламента, во время заседания они обсудят вопросы восстановления европейской Украины и построения устойчивого будущего вместе.

Заседание откроют глава Европарламента Роберта Мецола и глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Начало заседания состоится в 12.00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет просмотреть по этой ссылке.

Напомним, президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что все причастные к преступлениям РФ в Украине будут привлечены к ответственности.

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