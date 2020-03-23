Коронавірус в Європі: Європарламент повідомив про смерть співробітника

Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Стало відомо про першу смерть у Європарламенті від COVID-19

В результаті пандемії коронавірусу помер один із співробітників Європарламенту. Про це повідомив глава генерального директорату Європейського парламенту по персоналу Крістіан Кнудсен, передає Politico.

Повідомляється, що Кнудсен розіслав електронний лист з інформацією про першу смерть співробітника Європарламенту від коронавірусу.

"Він був підрядником у генеральному директораті Європейського парламенту з інновацій та технологічної підтримки", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французька біофармацевтична компанія Farnext сформувала список з 97 часто виписуються препаратів, які можуть допомогти в лікуванні ускладнень, пов'язаних із зараженням коронавірусом. Значна частина цих препаратів використовується для лікування діабету і гіпертонії.

Відзначимо, сьогодні в Чорногорії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Померлому було 65 років, у нього було хронічне захворювання легенів. За останніми даними, в Чорногорії зафіксовано 22 випадки зараження COVID-19.