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Лікування коронавірусу: у Франції визначили майже 100 препаратів

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 11:40
Лікування коронавірусу: у Франції визначили майже 100 препаратів
Ілюстративне фото (pixabay)

Чотири лікарські препарати вже проходять клінічні випробування

Французька біофармацевтична компанія Farnext створила список з 97 препаратів, часто виписуються та можуть допомогти в лікуванні ускладнень, пов'язаних із зараженням на коронавірус. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Як наголошується, значна частина цих препаратів використовується для лікування таких розповсюджених захворювань, як цукровий діабет другого типу і гіпертонія. Зазначається, що у людей саме з такими проблемами зі здоров'ям захворювання, викликане COVID-19, протікає у важкій формі.

"Стратегія Pharnext полягала в тому, щоб оцінити, яку саме частину клітинного механізму зачіпають коронавіруси (зокрема, COVID-19, SARS, MERS). Це дозволило компанії виявити вже затверджені препарати для лікування поширених захворювань, які ефективні для боротьби захворювань, супутніх COVID-19", - йдеться в прес-релізі компанії.

Крім того, чотири лікарські препарати вже проходять клінічні випробування. Серед них - препарат для лікування малярії Хлорохін.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я закликало українців після повернення додому суворо дотримуватися режиму самоізоляції і опублікував інструкцію, щоб не допустити поширення коронавірусу.

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