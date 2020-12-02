В Європі хочуть узаконити право працівника вимикати зв'язок після роботи

Фото: у Європарламенті відзначають, що цілодобова доступність впливає на здоров'я (freepik)

У Европі пропонують дозволити співробітникам не відповідати на дзвінки та повідомлення роботодавця в неробочий час. Таку пропозицію сьогодні схвалив Європарламент на рівні комітету з питань праці.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європарламенту.

Резолюцію, ухвалену 1 грудня, підтримали 31 голосами "за", тоді як "проти" голосували 6 і ще 18 - утрималися.

Документ закликає Єврокомісію внести проєкт Директиви ЄС про право вимикати засоби комунікації, оскільки зараз це не прописано у законодавстві належним чином.

У резолюції йдеться, що культура, яка схвалює цілодобове перебування на зв’язку, разом з очікуваннями роботодавця, що працівник має бути доступним завжди, може негативно впливати на баланс між роботою та особистим життям, фізичне й ментальне здоров’я людей, задоволеність життям. Це стало особливо гострим питанням в умовах епідемії коронавірусу, коли ще більше людей почали працювати з дому.

Нагадаємо, 19 жовтня заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила, що через стрімке зростання захворюваності на коронавірус роботодавці мають організувати для своїх працівників роботу у віддаленому режимі, якщо є така можливість.

РБК-Україна писало, що член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук зазначив, що навчальні заклади будуть працювати у звичайному режимі у випадку локдауну.