В Европе хотят узаконить право сотрудника отключать связь после работы

Фото: в Европарламенте отмечают, что круглосуточная доступность влияет на здоровье (freepik)

В Европе предлагают разрешить сотрудникам не отвечать на звонки и сообщения работодателя в нерабочее время. Такое предложение сегодня одобрил Европарламент на уровне комитета по вопросам труда.

Об этом говорится в официальном сообщении Европарламента.

Резолюцию, принятую 1 декабря, поддержали 31 голосами "за", тогда как "против" голосовали 6 и еще 18 - воздержались.

Документ призывает Еврокомиссию внести проект Директивы ЕС о праве выключать средства коммуникации, поскольку сейчас это не прописано в законодательстве должным образом.

В резолюции говорится, что культура, одобряющая круглосуточное пребывание на связи, вместе с ожиданиями работодателя, работник должен быть доступным всегда, может негативно влиять на баланс между работой и личной жизнью, физическое и ментальное здоровье людей, удовлетворенность жизнью. Это стало особенно острым вопросом в условиях эпидемии коронавируса, когда еще больше людей начали работать из дома.

Напомним, 19 октября заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что из-за стремительного роста заболеваемости коронавирус работодатели должны организовать для своих сотрудников работу в удаленном режиме, если есть такая возможность.

РБК-Украина писало, что член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук отметил, что учебные заведения будут работать в обычном режиме в случае локдауну.