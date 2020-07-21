В ЄС заявили про прогрес у переговорах щодо порятунку економіки

Фото: Євросоюз (flickr.com/european_parliament)

Лідери Євросоюзу домовилися про суму грантів фонду для відновлення економіки

На фінансовому саміті ЄС вдасться досягти позитивного результату. Учасникам вдалося домовитися про значну частину грантів на відновлення економіки в умовах пандемії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Переговори, які відбулися вночі 20 липня, завершилися тим, що країни узгодили суму грантів у розмірі 390 млрд євро. Іншу частину фонду становлять короткострокові позики.

Лідери держав зустрінуться для обговорення загального розміру фонду відновлення економіки, а також механізмів контролю витрат.

Раніше стало відомо, що Австрія, Данія, Нідерланди і Швеція, через позицію яких переговори про пакет заходів для перезавантаження економіки ЄС зайшли в глухий кут, готові підтримати ключовий пункт угоди.

Нагадаємо, 27 лідерів ЄС вже три дні обговорюють запропонований фонд відновлення економіки на суму 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйона євро. Однак досягти домовленості їм поки не вдалося.

Також РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що лідери ЄС не досягнуть угоди за планом відновлення економіки після пандемії.

Додамо, лідери країн Європейського союзу зібралися в п'ятницю, 17 липня, для переговорів про багатомільярдний фонд порятунку економіки.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оновила прогноз на 2020 рік, згідно з яким економіка країн ЄС впаде на 8,3%.