Європарламент закликав Росію не втручатися в ситуацію в Білорусі. Також євродепутати закликали Євросоюз протидіяти втручанню РФ в справи Білорусі.

Про це йдеться в спільній заяві депутатів Європарламенту.

"Ми закликаємо Російську Федерацію утримуватися від будь-якого втручання, скритого чи відкритого, в Білорусь після виборів, і закликаємо інститути ЄС і держави-члени пильно протидіяти будь-яким діям Росії в цьому відношенні", - йдеться в заяві.

Також в ЄП закликали підтримати Євросоюз мирну передачу влади і почати діалог з білоруською опозицією та громадянським суспільством з метою запуску нового виборчого процесу.

"Білоруський народ має право обирати своїх представників", - додали євродепутати.

Раніше РБК-Україна писало, що президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосили в ЄС персоною "нон грата".

Також повідомлялося, що Рада Європи проведе в середу, 19 серпня, екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Білорусі.

До цього в Євросоюзі заявили, що ЄС не визнає результати виборів в Білорусі, а також почали готувати пакет санкцій відносно відповідальних за фальсифікації під час голосування та силовий розгін демонстрантів.