RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 млрд евро

Иллюстративное фото: Европарламент поддержал рассмотрение кредита Украине по срочной процедуре (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европарламент решил в срочном порядке рассмотреть инициативу о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Депутаты проголосуют уже на предстоящем пленарном заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Сегодня, 20 января, депутаты поддержали поднятием рук просьбу быстрее рассмотреть финансовый пакет ЕС, который будет финансироваться за счет совместных заимствований и гарантирован бюджетом ЕС. 

Если его примут, деньги пойдут на военную помощь, поддержку государственного бюджета Украины и укрепление оборонной промышленности страны, а также интеграцию в европейскую оборонную базу.

Кроме того, депутаты ускоряют работу над изменениями в Украинском фонде и по решению Совета ЕС применить процедуру расширенного сотрудничества. Она позволит 24 странам ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) предоставить Украине заем. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет в среду, 21 января.

Следующим шагом будет согласование займа между Европарламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

90 млрд евро для Украины

Напомним, в декабре ЕС выделил Украине 90 млрд евро на два следующих года, средства будут безвозвратными и беспроцентными.

Деньги пойдут на бюджетные нужды и оборону, а погашение возможно только после компенсации убытков со стороны России.

Недавно глава Еврокомиссии уточнила, что 60 млрд евро будут направлены на оборонные нужды Украины, а еще 30 млрд евро - на бюджетную помощь.

Такие средства Украине предоставят на 2026-2027 гг. При этом в Евросоюзе продолжают рассмотрение "репарационного кредита" для Украины за счет замороженных активов России.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕвропарламентПомощь УкраинеВойна в Украине