Європарламент схвалив створення оборонного фонду майже на 8 мільярдів євро

Європарламент у четвер, 29 квітня, схвалив створення фонду обсягом в 7,9 мільярда євро, які будуть до 2027 року спрямовані на науково-дослідні проекти в оборонній сфері.

У 2017 році країни-члени ЄС розпочали посилену співпрацю у сфері оборони. Йдеться про розробку безпілотних літальних апаратів. Це стало реакцією на невизначений курс тодішнього президента США Дональда Трампа щодо НАТО. Тепер у ЄС відносини з чинним американським президентом Джо Байденом набагато краще, але і його адміністрація закликає європейців виділяти більше коштів на оборону.

"Ми повинні бути здатними самі подбати про свою безпеку і бути актором у сфері безпеки на світовій арені", - заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

За його словами, оборонний фонд є важливим фундаментом більшої незалежності Європи.

За даними Єврокомісії, тепер програмний комітет країн-членів ЄС може визначити "пріоритети і тематичні області" фонду. Метою комітету є оголосити вже влітку конкурси проектів.