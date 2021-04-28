Європі не варто очікувати швидкого поліпшення відносин з Росією, - Боррель

Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Заходу не слід очікувати швидкого поліпшення відносин з Москвою. Зараз взаємини "досягли найнижчої точки".

Про це Боррель заявив на засіданні Європарламенту у Брюсселі.

Політик не виключає, що негативна динаміка у взаєминах з Москвою буде продовжуватися.

"Думаю, ми повинні бути готові до затяжного і важкого періоду в наших відносинах з Росією", - заявив Боррель.

Одн додав, що" очевидними прикладами " погіршилися відносин є ситуація на сході України, стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, конфлікт з Чехією і постійну дезінформацію з боку РФ.