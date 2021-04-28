Європі не варто очікувати швидкого поліпшення відносин з Росією, - Боррель
Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Заходу не слід очікувати швидкого поліпшення відносин з Москвою. Зараз взаємини "досягли найнижчої точки".
Про це Боррель заявив на засіданні Європарламенту у Брюсселі.
Політик не виключає, що негативна динаміка у взаєминах з Москвою буде продовжуватися.
"Думаю, ми повинні бути готові до затяжного і важкого періоду в наших відносинах з Росією", - заявив Боррель.
Одн додав, що" очевидними прикладами " погіршилися відносин є ситуація на сході України, стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, конфлікт з Чехією і постійну дезінформацію з боку РФ.
Раніше Боррель заявив, що Євросоюз повинен бути готовий відреагувати, якщо Росія перетне "червоні лінії" щодо України. Водночас він закликав Росію виконати Мінські домовленості.
Нагадаємо, в травні лідери Євросоюзу планують зібратися на саміт, на якому обговорять відносини з Росією, а також російську агресію проти України.