Европарламент одобрил создание оборонительного фонда почти на 8 миллиардов евро

Европарламент в четверг, 29 апреля, одобрил создание фонда объемом в 7,9 миллиарда евро, которые будут к 2027 году направлены на научно-исследовательские проекты в оборонной сфере.

В 2017 году страны-члены ЕС начали усиленное сотрудничество в сфере обороны. Речь идет на разработку беспилотных летательных аппаратов. Это стало реакцией на неопределенный курс тогдашнего президента США Дональда Трампа по НАТО. Теперь у ЕС отношения с действующим американским президентом Джо Байденом гораздо лучше, но и его администрация призывает европейцев выделять больше средств на оборону.

"Мы должны быть способными сами позаботиться о своей безопасности и быть актером в сфере безопасности на мировой арене", - заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, оборонный фонд является важным фундаментом большей независимости Европы.

По данным Еврокомиссии, теперь программный комитет стран-членов ЕС может определить "приоритеты и тематические области" фонда. Целью комитета является объявить уже летом конкурсы проектов.