Европарламент назвал "выборы" в РФ фарсом. ЕС не должен признавать Путина легитимным президентом

Причиной этого стал тот факт, что россияне проводили эти "выборы" на оккупированных территориях Украины. А внутри РФ процесс "выборов" не был свободным или справедливым.

"Это фарсовое выступление российских властей преследовало единственную цель - создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины", - заявили депутаты.

Также Европарламент выразил сожаление, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от позиции ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным "переизбранием". Депутаты призвали членов Евросоюза ограничить отношения с Путиным.