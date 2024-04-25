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Європарламент назвав "вибори" в РФ фарсом. ЄС не має визнавати Путіна легітимним президентом

Архівне фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Члени Євросоюзу та міжнародна спільнота не повинні визнавати результати "виборів" у Росії, на яких диктатор Володимир Путін став "переможцем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейського парламенту.

Причиною цього став той факт, що росіяни проводили ці "вибори" на окупованих територіях України. А всередині РФ процес "виборів" не був вільним чи справедливим.

"Цей фарсовий виступ російської влади переслідував єдину мету - створити видимість електоральної легітимності Володимира Путіна, його політики нещадних внутрішніх репресій і, насамперед, агресивної війни проти України", - заявили депутати. 

Також Європарламент висловив жаль, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від позиції ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним "переобранням". Депутати закликали членів Євросоюзу обмежити відносини з Путіним. 

"Президентські" вибори в Росії

У березні Росія провела так звані президентські "вибори", на яких "переможцем" очікувано став Володимир Путін. За російськими законами він зможе правити країною до 2030 року.

В Україні заявляли, що так звані "вибори" в окупації є незаконними і не матимуть жодних правових підстав.

Про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події, і про те, до чого варто готуватися нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.

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