Европарламент на следующей неделе даст оценку "выборам" Путина в России

Депутаты Европейского парламента планируют проголосовать за резолюцию по поводу так называемых "президентских выборов" в России, на которых "победителем" стал диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По его словам, этот вопрос депутаты будут рассматривать уже на следующей неделе.
Во время голосования депутаты Европейского парламента выразят свое отношение к недавним "выборам" в России.
Крастиньш заявил, что принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые состоялись 10 апреля. Однако пока не понятно, что может последовать за принятием этой резолюции и к чему она приведет.
В марте на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины проводили так называемые президентские выборы, в которых ожидаемо одержал победу Путин.
В МИД Украины тогда заявляли, что российская имитация так называемых "выборов президента" в оккупации демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение нормами и принципами международного права.
О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему следует готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.