Европарламент на следующей неделе даст оценку "выборам" Путина в России

По его словам, этот вопрос депутаты будут рассматривать уже на следующей неделе.

Во время голосования депутаты Европейского парламента выразят свое отношение к недавним "выборам" в России.

Крастиньш заявил, что принятием резолюции депутаты Европарламента завершат дебаты, которые состоялись 10 апреля. Однако пока не понятно, что может последовать за принятием этой резолюции и к чему она приведет.