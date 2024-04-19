Європарламент наступного тижня дасть оцінку "виборам" Путіна в Росії

"Президентські вибори" в Росії

У березні на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України проводили так звані "президентські вибори", у яких очікувано здобув "перемогу" Путін.

У МЗС України тоді заявляли, що російська імітація так званих "виборів президента" в окупації демонструє подальше зухвале нехтування нормами та принципами міжнародного права.

Про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події, та про те, до чого варто готуватися нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.

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