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За смелость украинского народа. Зеленского наградили премией Oxi Courage Award

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Вашингтон, Воскресенье 30 октября 2022 17:59
За смелость украинского народа. Зеленского наградили премией Oxi Courage Award Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Смелость украинского народа в борьбе с агрессией РФ отмечена наградой Oxi Courage Award. Ежегодную премию получил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Награду вручал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан послу Украины Оксане Маркаровой.

"Путин недооценил ключевой фактор – народ Украины. От Харькова до Херсона украинцы борются за свою свободу", - отметил Салливан во время награждения.

Президент Украины также поблагодарил правительство и народ США за помощь в борьбе украинского народа за свою свободу.

"Когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно. Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. И потому нужна смелость всех! Достаточная смелость, чтобы противостоять террору и наказывать разрушающих мир на планете", - заявил Зеленский.

Премия Oxi Day Award ежегодно вручается мужчине и женщине, которые предприняли смелые действия, способствовавшие продвижению или сохранению свободы и демократии.

Ранее мы писали, что украинский народ в лице Зеленского стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом.

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