ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Африке обеспокоены распространением влияния РФ и хотят перенимать опыт Украины, - МИД

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 11:38
В Африке обеспокоены распространением влияния РФ и хотят перенимать опыт Украины, - МИД Фото: в Африке озабочены распространением влияния РФ и хотят перенимать опыт Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Россию сложно назвать другом для Африки, поскольку агрессивное поведение страны-оккупанта опасно влияет на последнюю. Африканские партнеры хотят изучить украинский опыт противодействия пропаганде противника.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить".

По словам спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха, Россия агрессивным поведением подрывает международную законность, реализует неоколонизаторскую политику и пытается пересмотреть международно признанные границы, что особенно опасно для Африканского континента.

Обеспокоенность распространением российского влияния, как рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, есть и среди самих стран Африки. Несмотря на российские мифы о том, что Россия якобы является "борцом за свободу", за закрытыми дверями африканские партнеры говорят об обеспокоенности из-за угрозы для своих стран. В частности речь идет и о ЧВК "Вагнера", которая поддерживает перевороты и ворует ресурсы.

"Еще одна угроза - российская пропаганда. Россия использует информационные технологии для дестабилизации ситуации в других странах. Африканские партнеры говорили нам, что они хотят изучать наш опыт противодействия пропаганде, борьбы с фейками и развития стратегических коммуникаций", - рассказал Николенко.

Позиция Африки по отношению к Украине

Как говорится в материале агентства, считается, что Африка и так называемый Глобальный юг являются более дружественными к России. Однако все же позиция стран Африканского континента разнится между собой. Показателен тот факт, что наиболее благосклонными к России являются бедные и диктаторские "страны-изгои".

Откровенными "друзьями России" можно назвать:

  • Эритрею;
  • Центральноафриканскую Республику;
  • Судан.

В то же время в Африке много стран, которые выражают поддержку Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Африка Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны