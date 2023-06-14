В Африке обеспокоены распространением влияния РФ и хотят перенимать опыт Украины, - МИД

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить".

По словам спецпредставителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха, Россия агрессивным поведением подрывает международную законность, реализует неоколонизаторскую политику и пытается пересмотреть международно признанные границы, что особенно опасно для Африканского континента.

Обеспокоенность распространением российского влияния, как рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, есть и среди самих стран Африки. Несмотря на российские мифы о том, что Россия якобы является "борцом за свободу", за закрытыми дверями африканские партнеры говорят об обеспокоенности из-за угрозы для своих стран. В частности речь идет и о ЧВК "Вагнера", которая поддерживает перевороты и ворует ресурсы.

"Еще одна угроза - российская пропаганда. Россия использует информационные технологии для дестабилизации ситуации в других странах. Африканские партнеры говорили нам, что они хотят изучать наш опыт противодействия пропаганде, борьбы с фейками и развития стратегических коммуникаций", - рассказал Николенко.

Позиция Африки по отношению к Украине

Как говорится в материале агентства, считается, что Африка и так называемый Глобальный юг являются более дружественными к России. Однако все же позиция стран Африканского континента разнится между собой. Показателен тот факт, что наиболее благосклонными к России являются бедные и диктаторские "страны-изгои".

Откровенными "друзьями России" можно назвать:

Эритрею;

Центральноафриканскую Республику;

Судан.

В то же время в Африке много стран, которые выражают поддержку Украине.