"Европа входит в новую эру". Макрон призвал увеличить военные усилия

Во время прямого эфира на YouTube Макрон заявил, что европейцы должны увеличить военные усилия в ответ на конфликт между Украиной и Россией.

"Мы, европейцы, должны увеличить наши военные усилия", - сказал президент Франции.

Макрон также считает, что Европа "входит в новую эру". По его словам, есть риск, поскольку США, вероятно, стремятся прийти к согласию с россиянами по войне в Украине.

У Макрона также спросили о европейском сотрудничестве в оборонных вопросах, на что он сказал, что создать объединенную армию будет очень трудно, но он хочет "укрепить европейский столб безопасности и обороны" и общий потенциал Европы.

Президент Франции добавил, что хотел бы создать в ближайшие недели масштабное совместное европейское финансирование, чтобы закупать и производить больше в сфере обороны. При этом Макрон предупредил, что если закупки будут осуществляться в США, то "мы не увеличим свою автономию".