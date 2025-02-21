"Европа входит в новую эру". Макрон призвал увеличить военные усилия

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа входит в новую эру. Он призвал увеличить военные усилия в ответ на войну между Россией и Украиной.
Об этом Макрон заявил во время общения с интернет-пользователями, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Во время прямого эфира на YouTube Макрон заявил, что европейцы должны увеличить военные усилия в ответ на конфликт между Украиной и Россией.
"Мы, европейцы, должны увеличить наши военные усилия", - сказал президент Франции.
Макрон также считает, что Европа "входит в новую эру". По его словам, есть риск, поскольку США, вероятно, стремятся прийти к согласию с россиянами по войне в Украине.
У Макрона также спросили о европейском сотрудничестве в оборонных вопросах, на что он сказал, что создать объединенную армию будет очень трудно, но он хочет "укрепить европейский столб безопасности и обороны" и общий потенциал Европы.
Президент Франции добавил, что хотел бы создать в ближайшие недели масштабное совместное европейское финансирование, чтобы закупать и производить больше в сфере обороны. При этом Макрон предупредил, что если закупки будут осуществляться в США, то "мы не увеличим свою автономию".
На прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по войне в Украине. Это вызвало возмущение среди стран ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон собирал "экстренный саммит" после Мюнхенской конференции. Известно, что на следующей неделе Макрон поедет в США. Также Вашингтон посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
До конференции в Мюнхене президент США Дональд Трамп критиковал Европу за недостаточное финансирование оборонной сферы.
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