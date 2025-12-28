Европа в этом году осознала, что ее безопасность возможна только при участии Украины, - Сибига

По словам Сибиги, европейские государства были вынуждены переосмыслить собственную роль и ответственность за безопасность и стабильность континента на фоне роста угроз со стороны России.

Он напомнил, что Украина давно призывала партнеров к новому уровню мобилизации - дипломатической, политической, экономической и оборонно-промышленной - в условиях экзистенциальной угрозы со стороны РФ.

"Пробуждение европейских оборонных индустрий и военно-политических кругов началось еще раньше, но именно 2025 год стал действительно поворотным и определяющим", - отметил министр.

Среди ключевых факторов он назвал изменение политики США, усиление гибридных угроз и провокаций со стороны России, а также системную работу Украины с европейскими правительствами.

Сибига приветствовал шаги ЕС по усилению независимости, стратегической автономии и самодостаточности Европы. По его словам, важным решением стало повышение оборонных расходов до 5% ВВП, а также возможность, предусмотренная решением саммита НАТО в Гааге, направлять эти средства на поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

Глава МИД подчеркнул, что Украина уже является неотъемлемой частью новой архитектуры европейской безопасности благодаря своему войску с уникальным боевым опытом, технологиям и специалистам.

"Будущая система безопасности Европы возможна только при участии Украины. В этом году это осознание окончательно закрепилось в ключевых европейских столицах", - подытожил Сибига.