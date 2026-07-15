Европа создала свой аналог Tomahawk: ракета бьет более чем на 1000 км

Европейский оборонный гигант MBDA представил мобильную крылатую ракету наземного базирования LCM Mk2 с дальностью полета более 1000 км.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MBDA.
Оружие призвано значительно расширить возможности европейских армий по нанесению высокоточных ударов в глубоком тылу врага без привлечения американских военных систем.
Новая ракета сочетает в себе боевые технологии морской крылатой ракеты NCM с мобильными наземными пусковыми установками. Первые образцы должны поступить на вооружение уже в 2029 году.
Военные аналитики уже окрестили новую ракету ближайшим европейским аналогом знаменитой американской ракеты Tomahawk.
Главные технические преимущества LCM Mk2 от MBDA:
Дальность: ракета способна поражать цели на расстоянии, превышающем 1000 километров.
Быстрое развертывание: комплекс запускается с мобильных колесных платформ, а подготовка к пуску после получения команды длится всего несколько минут;
Устойчивость к помехам: навигационные системы ракеты спроектированы так, чтобы сохранять высокую точность поражения даже в условиях активной работы враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Презентация новой ракеты проходит на фоне роста геополитического напряжения, когда европейские страны пытаются достичь большей стратегической независимости в оборонной сфере.
Дальнобойные крылатые ракеты являются ключевым инструментом современной войны. Они позволяют уничтожать командные пункты, системы противовоздушной обороны, логистические узлы и критическую инфраструктуру глубоко в тылу врага.
При этом военная авиация и личный состав не подвергаются риску поражения враждебными средствами ПВО.
Хотя европейские страны уже имеют вооруженные мощные ракеты воздушного и морского базирования (SCALP/Storm Shadow и морская версия NCM), до сих пор в Европе не было специализированной мобильной крылатой ракеты именно наземного базирования с аналогичной дальностью полета и высокой гибкостью применения.
По словам разработчиков, комплекс LCM Mk2 призван полностью закрыть критический пробел в обороноспособности европейского континента.