Европа без США не сдержит Россию: в НАТО назвали масштабы зависимости

Европейские страны способны производить современное оружие, однако остаются критически зависимыми от США в сфере разведки, логистики и командования. Без американских возможностей сдерживание России будет крайне сложным.

Издание вспоминает, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично высмеял идею обороны Европы без США и заявил, что континент не имеет достаточных возможностей без американской поддержки.

Отмечается, что хотя европейская промышленная база и способна производить танки, самолеты, ракеты или артиллерию, она все еще значительно зависит от Пентагона в вопросах разведки, логистики, связи и систем командования и управления. Именно эти компоненты обеспечивают эффективность всех боевых платформ.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова заменить американские стратегические средства собственными. В то же время эксперты признают: полное отделение от США будет чрезвычайно дорогим и длительным процессом.

По оценке Рютте, такой шаг стоил бы до 10% ВВП - вдвое больше нынешнего оборонного ориентира НАТО. Аналитики Международного института стратегических исследований оценивают потенциальные расходы примерно в 1 триллион долларов.

Где Европа уже имеет альтернативы

В сфере воздушного наблюдения страны НАТО ищут замену самолетам AWACS. Вместо американского Boeing E-7A Wedgetail часть союзников рассматривает европейскую альтернативу - Saab GlobalEye.

В противовоздушной обороне наряду с американскими системами Patriot доступен франко-итальянский комплекс SAMP-T, который уже используется Украиной.

Европа также имеет собственные транспортные самолеты Airbus A400M, хотя в сфере дозаправки в воздухе значительно уступает США - американский флот насчитывает около 450 самолетов-заправщиков против примерно 156 у Европы.

Самая большая уязвимость - разведка и космос

Сложнее всего в Европе с разведывательными и космическими возможностями, которые есть у США. Европейские страны в значительной степени полагаются на американские спутниковые данные и системы наблюдения, отмечает издание.

После временного приостановления обмена разведданными между США и Украиной, Киев и его союзники активизировали поиск альтернатив. Украина, в частности, использует данные финской компании ICEYE, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж обеспечивает около двух третей разведывательной поддержки Украины.

В то же время ЕС развивает собственную спутниковую систему IRIS², которая должна стать альтернативой Starlink, однако ее запуск ожидается не ранее 2030 года.

Политический фактор

Отдельной проблемой является политическая раздробленность ЕС. Решения в сфере обороны часто требуют единодушия, что затрудняет быстрые шаги. Эксперты отмечают: главная проблема Европы не столько в недостатке ресурсов, сколько в отсутствии координации.

На фоне растущих сомнений в долгосрочной надежности США как партнера по безопасности вопрос стратегической автономии Европы становится одним из ключевых для будущего континента.