Європа впорається у разі скорочення постачання газу з Росії, - глава ЄК

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європа зможе впоратися у разі обмеження постачання газу з Росії. Та наголосила на необхідності зниження залежності ЄС від газу РФ на тлі можливого вторгнення Україну,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення постачання газу "Газпромом" тепер показують, що ми знаходимося швидше в безпечній ситуації", - сказала фон дер Ляйєн.
Вона розповіла, що Євросоюз наразі веде переговори про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.
"Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС...Японія готова це зробити", - резюмувала глава ЕК.
Нагадаємо, нещодавно влада Японії заявила про готовність постачання газу до країн ЄС, якщо почнуться перебої із його забезпеченням у разі вторгнення РФ в Україну.
Додамо, російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього є кілька умов.
При цьому, у жовтні 2021 року Путін заявляв, що транзит газу через Україну до Європи може бути припинено, оскільки українська ГТС нібито може "просто луснути" у разі збільшення тиску.