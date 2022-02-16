Європа впорається у разі скорочення постачання газу з Росії, - глава ЄК

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європа зможе впоратися у разі обмеження постачання газу з Росії. Та наголосила на необхідності зниження залежності ЄС від газу РФ на тлі можливого вторгнення Україну,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення постачання газу "Газпромом" тепер показують, що ми знаходимося швидше в безпечній ситуації", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона розповіла, що Євросоюз наразі веде переговори про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї.

"Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС...Японія готова це зробити", - резюмувала глава ЕК.