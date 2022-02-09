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Японія готова постачати в Європу газ у разі перебоїв через вторгнення РФ в Україну, - ЗМІ

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Токіо, Середа 09 лютого 2022 08:44
Японія готова постачати в Європу газ у разі перебоїв через вторгнення РФ в Україну, - ЗМІ
Автор: Марія Кучерявець

Влада Японії заявила про готовність постачання зрідженого природного газу до країн ЄС. Мова про той випадок, якщо почнуться перебої із його забезпеченням у разі вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo news.

За інформацією видання, яке посилається на джерела в уряді, перед постачанням газу на європейський ринок Японія спочатку переконається, що палива вистачає на внутрішньому ринку для покриття всіх потреб країни.

"Уряд, ймовірно, звернеться до японських компаній, які займаються ЗПГ-бізнесом, з проханням про співпрацю, при цьому він продовжує обговорення обсягів та термінів постачання газу до Європи", - пишуть японські ЗМІ.

Зазначено, що з відповідним запитом розширити допомогу в галузі енергетики до Японії звернулася адміністрація президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що США шукають джерела газу для Європи на випадок вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європа зіткнулася з рекордними цінами на енергоносії. Геополітична напруженість за східним кордоном ЄС і скорочення поставок газу з території Росії призведе до того, що ціни будуть високими.

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