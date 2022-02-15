Путін заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну. Але є дві умови

Російська Федерація готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Але для цього є кілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Путін заявляв, що транзит газу через Україну до Європи може бути припинено, оскільки українська ГТС нібито може "просто луснути" у разі збільшення тиску.

Зазначимо, російський президент прямо не висловлювався проти продовження транзиту газу через Україну та наголошував, що її не потрібно ставити у скрутне становище без російського газу.