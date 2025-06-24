Европа разрабатывает концепцию сдерживания: фон дер Ляйен назвала дедлайн

"Мы знаем, что Россия будет способна испытать наши обязательства по взаимной обороне в течение следующих пяти лет. К 2030 году Европа должна иметь все необходимое для создания надежного сдерживания. Это то, что мы называем концепцией "Готовность 2030", - отметила председатель Еврокомиссии.

По ее словам, ее создание требует нового мышления от всех. Так, нужно быть готовыми выйти из зоны комфорта, искать новые способы работы, объединяя технологии и оборону, гражданский и военный секторы в Европе и за ее пределами.

"Я глубоко убеждена, что с правильным мышлением мы можем сдерживать всех, кто стремится нанести нам вред", - добавила фон дер Ляйен.