Європа розробляє концепцію стримування: фон дер Ляєн назвала дедлайн

"Ми знаємо, що Росія буде здатна випробувати наші зобов’язання щодо взаємної оборони протягом наступних п’яти років. До 2030 року Європа повинна мати все необхідне для створення надійного стримування. Це те, що ми називаємо концепцією "Готовність 2030", - зазначила голова Єврокомісії.

За її словами, її створення вимагає нового мислення від усіх. Так, потрібно бути готовими вийти із зони комфорту, шукати нові способи роботи, об’єднуючи технології та оборону, цивільний і військовий сектори в Європі та за її межами.

"Я глибоко переконана, що з правильним мисленням ми можемо стримувати всіх, хто прагне завдати нам шкоди", - додала фон дер Ляєн.