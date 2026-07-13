Европа рекордно нарастила закупки перед запретом российского газа

По данным аналитической компании Kpler, объем закупок ЕС у компании "Ямал СПГ", контролируемой российской частной фирмой "Новатек", за первые шесть месяцев года достиг рекордных 9,89 млн тонн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По оценкам неправительственной организации Urgewald, европейские страны заплатили за эти поставки около 6 млрд евро. Главными покупателями в первом полугодии стали:

Франция - 3,6 млн тонн;

Бельгия - 2,9 млн тонн;

Испания - 2,7 млн тонн.

В настоящее время правила ЕС уже запрещают закупку российского сжиженного газа по краткосрочным контрактам. Поэтому каждая партия требует официального подтверждения от таможенных органов о том, что продажи состоялись по долгосрочному соглашению.

Почему вырос импорт и что будет дальше

Европа поглотила почти весь объем продукции сибирского завода за несколько месяцев до вступления в силу новых ограничений. Уже с 1 января 2027 года начнет действовать полный запрет ЕС на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам - это заставит Россию искать другие маршруты. Трубопроводный газ из РФ планируют запретить позже в том же году.

Готовность Европы принимать топливо имела решающее значение для арктического проекта Ямал, который сильно зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7. Объемы отгрузки напрямую зависели от быстрой обработки этих судов в европейских портах.

Альтернативная доставка в Азию через Северный морской путь значительно рискованнее и продолжительнее. Из-за этого поставки из "Ямала" на азиатский рынок в первом полугодии упали на 74% - до 510 000 тонн. По данным источников, международные судоходные и страховые компании опасаются будущих санкций ЕС.