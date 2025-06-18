Европа проведет ядерные переговоры с Ираном в Женеве, - Reuters

Ядерное соглашение с Ираном

Напомним, США так и не удалось заключить ядерное соглашение с Ираном. Из-за того, что процесс затянулся, Израиль начал удары по иранской территории.

Также сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут на этой неделе обсудить с иранцами ядерную сделку. Если Вэнс и Уиткофф действительно встретятся с иранцами, то их собеседником, скорее всего, будет министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Заявления Трампа в адрес Ирана

Отметим, что сегодня президента США Дональда Трампа спросили, каково его мнение о возможных американских ударов по Ирану. Однако он не дал однозначного ответа журналистам.

"Вы же не думаете, что я отвечу на этот вопрос… Вы же не знаете, собираюсь ли я это делать. Вы не знаете. Я могу это сделать. Я могу этого не делать", - сказал Трамп.

По его словам, "никто не знает", что он собирается делать.

Президент США добавил, что Иран имеет много проблем и на фоне этого страна хочет вести переговоры. В то же время он разочарован, что Тегеран не договаривался двумя неделями ранее.

Кроме того, он вновь заявил, что требует безоговорочной капитуляции Ирана и пожелал "удачи" верховному лидеру Али Хаменеи, который не хочет сдаваться.

"Безусловная капитуляция означает, что с меня достаточно. Они полностью беззащитны, у них совсем нет противовоздушной обороны", - заявил Трамп прессе.

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