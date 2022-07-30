Путіну дуже скоро доведеться обирати між зброєю та олією для народу, - Боррель

ВВП (валовий внутрішній продукт) Росії цього року скоротиться на 10%. Це призведе до найбільшої рецесі з часів розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля в інтерв'ю DW .

"Дуже скоро президенту Росії Володимиру Путіну доведеться обирати між зброєю та олією для народу", - заявив Боррель.

Таким чином, головний дипломат ЄС відкинув твердження про те, що російська економіка поки що не сильно постраждала від західних санкцій, тоді як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію.

Він вважає, що важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".

"Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій", - підкреслив Боррель.

Своєю чергою глава дипломатії ЄС закликав звернути увагу на російські танки, в яких використовуються західні компоненти.

"Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни - ред.) більше не матимуть до них доступу", - підсумував Боррель.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що санкції проти Росії, які були введенні Заходом у відповідь на її вторгнення в Україну, нібито "наразі діють не так швидко, як розраховувалося".

Тим часом ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

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