Европа просит США замедлить неизбежный вывод войск с континента, - Bloomberg

Европейские чиновники считают, что администрация президента Дональда Трампа почти наверняка выведет часть из примерно 80 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе. В Европе призывают США координировать любые планы, сказали источники

Любое решение Белого дома о выводе войск и вооружений из Европы может подорвать интенсивные усилия союзников по НАТО по повышению их способности сдерживать российскую агрессию.

NBC News сообщило, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч солдат из Восточной Европы. До войны в Европе находилось около 65 тысяч военнослужащих США, а после полномасштабного вторжения России в Украину их численность временами достигала 100 тысяч человек.

Один немецкий дипломат заявил, что они ожидали, что о таком шаге будет объявлено раньше, например, во время выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Когда министры иностранных дел НАТО встречали госсекретаря США Марко Рубио в штаб-квартире альянса на прошлой неделе, европейцы пытались заверить его, что они начинают брать на себя большую часть бремени собственной обороны и наращивать военные расходы - давнее требование Трампа. Высокопоставленные дипломаты НАТО заявили, что все союзники согласны с тем, что перенос бремени должен произойти.

Взамен европейцы хотели от своих американских партнеров обязательства заранее сообщать о любом выводе войск. Дипломаты заявили, что главным посланием для США было то, что европейским союзникам нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия.

Уязвимая Европа

Скорость любого вывода войск США может стать важным фактором уязвимости Европы. Континент по-прежнему в значительной степени зависит от военного руководства Вашингтона, и лидеры изо всех сил пытаются быстро развить собственные возможности. Эти усилия усугубляются глубокими разногласиями внутри ЕС по поводу того, как финансировать возросшие военные расходы и стимулировать оборонный сектор Европы.

Тем временем европейские чиновники продолжают доказывать Вашингтону политические преимущества своего военного присутствия на континенте. Один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что они пытаются убедить США в том, что их войска на континенте проецируют политическую силу.

Другой чиновник сообщил Bloomberg News, что вывод США других военных активов из Европы, таких как логистические, военно-воздушные и разведывательные возможности, окажет большее влияние на потенциальные очаги напряженности в Азии, чем сокращение численности войск.

Сокращение войск

Точное количество и места, затронутые запланированным выводом войск США, пока неизвестны. Однако на кону могут оказаться 20 тысяч дополнительных солдат, которых бывший президент Джо Байден разместил в Восточной Европе после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили источники.

Союзники ожидают, что США в конечном итоге сократят эти конкретные силы развертывание, заявили европейские чиновники на условиях анонимности

Однако сокращение численности американских войск сверх тех, которые недавно были развернуты Байденом, вызвало бы большую обеспокоенность, заявили европейские чиновники.

Восточный фланг

Даже ограниченный вывод войск будет означать ослабление поддержки США прифронтовым государствам НАТО, таким как Польша и Румыния. Такой шаг может углубить разногласия внутри альянса и придать смелости Москве, чьи войска продолжают продвигаться вперед в Украине.

Командование армии США в Европе и Африке заявило, что перебрасывает часть войск со своей базы в Ясенке в другие места в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил заверения от США в том, что они не будут сокращать численность войск в стране, и он надеется, что Белый дом выполнит это обязательство.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил эти опасения во время визита в Варшаву в прошлом месяце, где он заявил, что заверения должны быть "улицей с двусторонним движением".

"Европа должна знать, что дядя Сэм по-прежнему нас поддерживает", - сказал он, подчеркнув свою уверенность в том, что США намерены защищать союзников по НАТО в случае нападения.