Европа проигрывает космическую гонку. Как Украина может помочь догнать Илона Маска

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Что происходит в европейской космической отрасли?

Почему Европа сильно отстает в космосе от США и Китая?

Как ЕС будет наверстывать отставание?

Чем Украина может помочь ЕС в космических программах?

Отставание Европы в космосе

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер в интервью агентству Bloomberg 17 июня сообщил, что в 2024 году доля ЕС в общем объеме финансирования космических проектов правительствами разных государств составила лишь 10%.

"Мы действительно не дофинансируем космос в Европе. Давайте я приведу пример: глобальные инвестиции в освоение космоса со стороны государств составляют около 100 млрд евро на сегодня или в прошлом году. 60% от этой суммы инвестируется в США, в частности NASA (государственным космическим агентством США - ред.) и SpaceX (ракетостроительной компанией Илона Маска - ред.). Доля Европы - 10%", - сказал он.

Глава Европейского космического агентства признал, что на сегодня в ЕС нет своей компании-аналога SpaceX, потому что нет такого как в США уровня государственных инвестиций в космические программы.

"Если есть огромные инвестиции со стороны государства, тогда может развиваться коммерческая компания, потому что есть контракты и возможности, которые предоставляет космическое агентство. И тогда заходят частные деньги, которые ускоряют развитие отрасли. Именно это произошло в США", - прокомментировал Йозеф Ашбахер.

Независимый эксперт в космической отрасли Андрей Колесник отметил, что на сегодня, Европа действительно сильно отстает от США и Китая в космических технологиях.

Фото: Компания SpaceX значительно опережает европейские космические проекты (Getty Images)

"Европа медленно реагировала на изменения, которые стали революционными в космических технологиях. Они действительно во многих сферах вышли в аутсайдеры. Они не только пропустили далеко впереди себя США, но и Китай", - сказал он в комментарии РБК-Украина, добавив, что на пятки европейским космическим программам наступает Индия и Россия.

Европейские компании и институты потеряли много времени и поэтому проигрывают конкуренцию компаниям США по стоимости услуги по запуску ракет.

"Европа была убаюкана в своей хорошей жизни. Разработки были дорогие, очень растянутые по времени. Из-за этого несколько лет назад получилось так, что у них не осталось ни одного ракетоносителя в эксплуатации, ни легкого, ни среднего, ни тяжелого классов", - прокомментировал Андрей Колесник.

Эксперт отмечает, что европейские компании имеют потенциал, в частности, у них есть высококвалифицированные кадры. Однако, европейцам понадобится много средств и времени, чтобы наверстать отставание.

"Космос требует много денег и времени на разработки. Наиболее классная ракета Falcon 9 (тяжелая ракета компании SpaceX Илона Маска - ред.) делалась не менее 6 лет. Типичный срок разработки ракеты - 8-9 лет", - прокомментировал РБК-Украина Андрей Колесник.

ЕС начнет инвестировать в военный космос

Гендиректор Европейского космического агентства заявил, что на сегодня ЕС все-таки нацелен развивать космические программы.

"Мы должны сделать шаги вперед. У нас есть мастерство, у нас есть инженеры, ученые, возможность это сделать, мы можем управлять крупными проектами. Мы знаем как это делать, но мы должны финансировать эти проекты", - сказал Йозеф Ашбахер, добавив, что в ноябре этого года будет проведен инвестиционный раунд встреч для привлечения средств от Германии, Франции, Италии и других стран ЕС.

Председатель Европейского космического агентства отметил, что на сегодня космические программы в ЕС стало развивать гораздо легче, ведь кроме очевидных экономических преимуществ, также стали актуальными вопросы безопасности и обороны. По его словам, ЕС планирует создавать группы спутников для целей безопасности.

Фото: ЕС планирует в будущем развернуть новую сеть спутников (Getty Images)

Йозеф Ашбахер заявил, что Европа хочет сама запускать свои ракеты, чтобы европейские компании разработали коммерческие решения запуска пакет, то есть, такие же услуги, которые предоставляет SpaceX для американского агентства NASA. Отвечая на вопрос, когда в ЕС будет своя компания SpaceX, он напомнил, что компания Илона Маска потратила 15-20 лет на то, чтобы достичь сегодняшнего уровня.

"Это будет быстрее, чем в прошлом, но это займет несколько лет... Я предполагаю, что в середине следующего десятилетия это будет заменено (услуги компании SpaceX - ред.) одной из компаний, которая вырастет (в Европе - ред.) для запуска тяжелых ракет", - сказал он, добавив, что ЕС уже имеет хорошие разработки ракет.

Возможное участие Украины

Европейская космическая программа, в частности, нацелена на то, чтобы создать ступень ракеты, которая будет возвращаться на Землю и может быть использована повторно. По словам эксперта в космической отрасли, председателя правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, страны ЕС заинтересованы создать ракетоноситель, который сможет конкурировать с ракетами SpaceX по стоимости услуги по выводу полезного груза (спутников) на орбиту.

По его словам, украинские компании могут принимать участие в европейских программах во многих аспектах, например, в разработке ракетных двигателей и двигателей спутников.

"У нас всегда были хорошие специалисты в ракетных двигателях, а это одна из наиболее важных составляющих ракеты... Есть еще другие пункты, по которым мы можем быть полезными европейцам. Один из них - это двигательные системы корректировки орбиты спутника. Они корректируют его положение, если он теряет правильное местоположение на орбите", - прокомментировал РБК-Украина Валерий Боровик.

Андрей Колесник напомнил, что украинский завод в Днепре "Южмаш" изготавливал двигатели для европейской ракеты Vega.

На сегодня Украина имеет подписанное Рамочное соглашение Правительства с Европейским космическим агентством, которое действует до февраля 2029 года. Выполнение этого соглашения - это один из первых этапов для получения Украиной членства в этом агентстве.

"Украина должна реализовывать сотрудничество с ЕС в космической отрасли в рамках этого соглашения. Должны приниматься и выполняться дополнительные имплементирующие соглашения и тогда это Рамочное соглашение будет рабочим. До этого, ни разу такого не было, оно было чисто формальным", - прокомментировал РБК-Украина ситуацию Андрей Колесник.

Он добавил, что украинские предприятия сотрудничают с европейскими компаниями независимо от государства, как субподрядчики в определенных проектах.

По словам Андрея Колесника, многие украинские космические предприятия имеют конкурентов среди стран-членов Европейского космического агентства. Наиболее полезным со стороны Европы было бы создание в Украине инкубатора для обучения локальных стартапов ведению бизнеса в космической отрасли.

Фото: Украинская сторона имеет значительную экспертизу в ракетных двигателях (Европейское космическое агентство)

"Система инкубаторов обучает стартапы. Она дает возможность на льготных условиях получить доступ к патентам, учиться, самим создавать технологии и патентовать их, продавать лицензии на их использование. То есть, сделать все, чтобы научить стартапами быть устойчивыми к условиям ведения бизнеса", - прокомментировал РБК-Украина Андрей Колесник.

Он добавил, что Европейское космическое агентство заказывает услуги компаниям из тех стран, которые являются его членами, при этом, объем заказов прямо пропорционально зависит от взноса страны-члена. Например, если Франция сделала вклад на 100 миллионов евро, тогда ее компании и получают заказы на эту сумму.

Действующая космическая программа ЕС

По словам Йозефа Ашбахера, на сегодня ЕС реализует научную космическую программу "Коперник", в рамках которой спутники изучают планету, в частности, климатические явления, океаны и получают информацию для ведения сельского и лесного хозяйств и других отраслей экономики.

"Это очень хороший пример того, где Европа имеет глобальное лидерство в космических технологиях", - сказал гендиректор Европейского космического агентства.