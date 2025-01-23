Каллас опровергла заявление Трампа о помощи Украине
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Европа отстает от США в плане помощи Украине, не соответствует действительности.
Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Reuters.
Трамп заявил, что Вашингтон внес больший вклад в помощь Украины, чем Европа. Однако Каллас заявила, что наибольший вклад внесла Европа.
"По моим подсчетам, мы предоставили Украине более 134 млрд евро. Это делает нас крупнейшим международным донором", - сказал Каллас, отвечая на вопрос о словах президента США о том, что Европа должна платить больше.
Каллас отметила важность того, чтобы Европа принимала участие во всех переговорах по прекращению войны, начатой вторжением России в Украину в 2022 году.
Как отмечает Reuters, некоторые европейские чиновники выразили опасения, что Трамп может попытаться заключить сделку напрямую с Владимиром Путиным.
"Какие бы переговоры или соглашения ни были между Россией и Украиной, это касается и Европы. Поэтому "ничего о Европе без Европы" здесь тоже главное", - сказала она.
Продление санкций и российские активы
Каллас выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к соглашению о сохранении санкций в отношении России до истечения срока их действия в конце месяца.
"Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", - заявил Каллас.
Венгрия пока отказалась поддержать продление санкций, заявив, что ЕС должен сначала проконсультироваться с администрацией Трампа о будущем санкций в отношении России.
"Я настроена оптимистично, потому что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняли его до сих пор, поэтому я уверена, что и на этот раз у нас все получится", - сказала она, имея в виду предыдущие обсуждения санкций.
Она сказала, что чиновники ЕС изучают, что еще можно сделать с российскими активами, замороженными внутри блока. В настоящее время блок использует прибыль от активов для помощи Украине, но не использовал сами активы.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что если Европейский Союз окажет Украине необходимую поддержку, то это поможет выиграть войну с Россией.